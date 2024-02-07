Бессеберг: никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного россиянина

Экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг опроверг информацию о сотрудничестве с Россией. Он заявил в суде, что никогда не получал взяток с российской стороны.

«Я могу смело заявить, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного россиянина», — приводит слова Бессеберга NRK.

Ранее функционеру, который более 25 лет руководил IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Сам Бессеберг отвергает все обвинения. Суд над Бессебергом прошёл 9 января. Расследование по делу экс-президента IBU продолжается до сих пор. Также Бессеберга обвиняют в поездках в Россию на охоту и встречи с проститутками, которые, по версии обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.