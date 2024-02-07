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ЧМ-2024. Смешанная эстафета
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19:20 Мск
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Самуэльссон: Швеция в состоянии бросить вызов сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧМ

Самуэльссон: Швеция в состоянии бросить вызов сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧМ
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Я бы сказал, что сейчас у Норвегии немного более слабая команда по сравнению с прошлыми годами. У них были большие неудачи в женских соревнования, так что посмотрим, будет ли это иметь значение или нет. На бумаге я абсолютно уверен, что мы должны быть в состоянии бросить вызов Норвегии, но исход гонки должен решиться на трассе», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Смешанная эстафета на чемпионате мира — 2024 состоится сегодня, 7 февраля. Начало гонки — в 19:20 мск.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.

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