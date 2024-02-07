Тарьей Бё — о доминировании норвежцев: нам немного не хватает Мартена Фуркада

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на статью корреспондента «Чемпионата» Татьяны Постниковой про убийство биатлона из-за норвежского доминирования.

«Конечно, общая картина выглядит не очень красиво. Мы хотим как можно больше прямых противостояний на трассе. Немного не хватает Мартена Фуркада, которого нужно было догонять, а потом эту эстафету перенял Йоханнес Бё. Мы надеемся, что появится зарубежный биатлонист, который сможет бросить нам вызов. Одного было бы достаточно.

Дело не только в том, что мы стали лучше, но и в том, что уровень многих иностранных соперников немного упал. Особенно это касается французов, которые выступают ниже своих стандартов. Если они вернутся к прежней форме, ситуация изменится», — приводит слова Бё Nettavisen.

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