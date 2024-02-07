Йоханнес Бё: сборная Франции неузнаваема. То же самое касается Самуэльссона и Понсилуомы

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на статью корреспондента «Чемпионата» Татьяны Постниковой про убийство биатлона из-за норвежского доминирования. Спортсмен подчеркнул, что доминирование сборной Норвегии связано с падением уровня соперников.

«Выступления других сборных были смешанными, они просто за нами не успевали. Французская команда неузнаваема. Там есть несколько биатлонистов, которые могут выступать лучше, но в этом сезоне выглядят неубедительно. То же самое касается Самуэльссона и Понсилуомы из Швеции.

Конечно, для нас нетипично занимать шесть первых мест в общем зачёте Кубка мира среди мужчин. Нас часто было много в первой десятке зачёта, ещё чаще — в топ-15», — приводит слова Бё Nettavisen.

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