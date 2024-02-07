Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-2024. Смешанная эстафета
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен: доминирование Норвегии слишком очевидно. Не считаю, что это хорошо

Кристиансен: доминирование Норвегии слишком очевидно. Не считаю, что это хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на статью корреспондента «Чемпионата» Татьяны Постниковой про убийство биатлона из-за норвежского доминирования.

«Честно говоря, мы в целом лучше наших соперников. Есть шведы и немцы, которые периодически показывают хорошие результаты, но в целом доминирование Норвегии слишком очевидно. Не считаю, что это хорошо, потому что одна из вещей, которая нас подстёгивает — это борьба с невероятно сильными конкурентами, желательно, иностранцами», — приводит слова Кристиансена Nettavisen.

Напомним, норвежские биатлонисты занимают первые шесть мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди мужчин.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира
Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android