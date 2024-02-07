Кристиансен: доминирование Норвегии слишком очевидно. Не считаю, что это хорошо

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на статью корреспондента «Чемпионата» Татьяны Постниковой про убийство биатлона из-за норвежского доминирования.

«Честно говоря, мы в целом лучше наших соперников. Есть шведы и немцы, которые периодически показывают хорошие результаты, но в целом доминирование Норвегии слишком очевидно. Не считаю, что это хорошо, потому что одна из вещей, которая нас подстёгивает — это борьба с невероятно сильными конкурентами, желательно, иностранцами», — приводит слова Кристиансена Nettavisen.

Напомним, норвежские биатлонисты занимают первые шесть мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди мужчин.

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