Стартовые гонки юниорского чемпионата Европы по биатлону отменены из-за дождя — IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об отмене стартовых гонок на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Якушице (Польша). В планы организаторов вмешался дождь.

Из-за плохих погодных условий индивидуальные гонки, запланированные на среду, 7 февраля, пройдут на следующий день. Организаторам пришлось отменить одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету, которые были запланированы на 8 февраля.

В программе чемпионата Европы по биатлону среди юниоров значатся спринтерские гонки и расширенный масс-старт (60 участников). Первенство завершится в воскресенье, 11 февраля.

Лидерами сезона-2023/2024 в юниорском Кубке мира являются австрийская биатлонистка Анна Андексер и немецкий спортсмен Беньямин Менц.