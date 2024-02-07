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ЧМ-2024. Смешанная эстафета
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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
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7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км. Её победителем стала национальная команда Франции. Команда прошла гонку за 1:09.24,4 и финишировала с отрывом в 45,2 секунды от сборной Норвегии.

Третье место заняла сборная Швеции, отставшая от победителей на 1.01,7 секунды.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
07 февраля 2024, среда. 19:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.
Смешанная эстафета

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1.09.24,4 (1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +45,2 (0+8).
3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +1.01,7 (0+10).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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