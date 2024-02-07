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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

7 февраля на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) состоялась смешанная эстафета 4x7,5 км. Её победителем стала национальная команда Франции. Команда прошла гонку за 1:09.24,4 и финишировала с отрывом в 45,2 секунды от сборной Норвегии.

Третье место заняла сборная Швеции, отставшая от победителей на 1.01,7 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.

Смешанная эстафета

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1.09.24,4 (1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +45,2 (0+8).

3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +1.01,7 (0+10).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.