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Жюстин Бреза-Буше приобняла Жулию Симон на финише эстафеты на ЧМ по биатлону

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше приобняла сокомандницу Жулию Симон на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия), в которой сборная Франции одержала уверенную победу.

Сборная Франции с Эриком Перро, Кентеном Фийоном Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулией Симон в составе преодолела дистанцию эстафеты с результатом 1.09.24,4. Это на 45,2 секунды быстрее, чем у сборной Норвегии, занявшей в соревновании второе место. На третьем месте финишировала сборная Швеции, проиграв победителям гонки 1.01,7.

Напомним, между участницами национальной команды Франции очень напряжённые отношения из-за дела о мошенничестве. Бреза-Буше обвинила Симон в краже денежных средств с её кредитной карты.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.