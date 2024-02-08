Видеообзор победы сборной Франции в смешанной эстафете на ЧМ-2024

7 февраля в Нове-Место (Чехия) стартовал чемпионат мира по биатлону — 2024. Первой гонкой турнира стала смешанная эстафета 4x7,5 км.

Победу в гонке одержала сборная Франции (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон). Второе место у команды Норвегии (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд). На третьем месте смешанную эстафету завершила сборная Швеции (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Следующая гонка в рамках чемпионата состоится 9 февраля, женщины побегут спринт на 7,5 км. Старт запланирован в 19:20 мск.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.