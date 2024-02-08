Нортуг: ожидал от Самуэльссона большего в смешанной эстафете на ЧМ-2024

38-летний норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг высказался о выступлении шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Это был не тот Себбе, которого мы знаем. В лучшей форме он способен показать отличное выступление. Я ожидал от него большего», — приводит слова Нортуга SVT.

Напомним, Самуэльссон выступал за сборную Швеции на первом этапе смешанной эстафеты, которая состоялась вчера, 7 февраля, и допустил пять промахов. Шведская команда заняла третье место в этой гонке. Победителями смешанной эстафеты стали французские биатлонисты. Серебряные медали завоевали спортсмены из национальной команды Норвегии.

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