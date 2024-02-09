Жулия Симон: в конце смешанной эстафеты Симон Фуркад сказал: «Ты не оставила им шанса»

Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон высказалась о победе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Это было здорово. На последнем круге Симон Фуркад сказал мне: «Ты не оставила им шанса». Это то, что я сказала сама себе. Я старалась показать свои лучшие качества в этой гонке и сделала это, так что действительно счастлива. Последний круг был великолепным, я им наслаждалась. Было приятно видеть тренеров такими радостными. На бумаге мы были наравне с командой Норвегии. Рада, что удалось выступить хорошо. Думаю, все рады, ведь этот титул давно не доставался сборной Франции», — приводит слова Симон L'Equipe.

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