Французская биатлонистка победила в спринте на чемпионате мира впервые с 2015 года

Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт. В нём победила действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте француженка Жулия Симон, которая принесла для своей сборной первую с 2015 года победу в спринтерской гонке на мировом первенстве.

В последний раз французская биатлонистка побеждала в спринте на чемпионате мира в Контиолахти (Финляндия) в 2015 году. Тогда гонку выиграла Мари Дорен-Абер, которая на финише на 9,6 секунды опередила представительницу Польши Веронику Новаковскую-Жемняк. Третьей в спринте тогда была украинка Валя Семеренко, проигравшая Дорен-Абер 19,7 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).

3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.