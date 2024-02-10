Латыпов: план простой — работать в каждой гонке на первое место

Чемпион Спартакиады — 2024 в спринте российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки в Златоусте.

«Это первая Спартакиада в моей жизни, серьёзный уровень. Это главный старт сезона, к которому мы целенаправленно готовились. Приятно, что удалось начать с победы. Теперь хочется продолжить в том же духе, чтобы в каждой гонке бороться за победу. План простой — работать в каждой гонке на первое место.

Форма хорошая, работоспособность тоже. Но надеюсь, что с каждой гонкой будет всё лучше и лучше.

Трасса специфическая, на ней нужно постоянно работать, отдыхать почти негде. Погода сегодня непростая, ветер был местами порывами, но он был рабочий, к которому я пристрелялся», — рассказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.