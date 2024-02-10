Светлана Ишмуратова рассказала об уникальности стадиона в Златоусте

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, родившаяся в Златоусте, рассказала об особенностях места проведения соревнований по биатлону Спартакиады — 2024.

«Это уникальное место. У нас есть площадка и внизу, и Уреньга. Это спортивная база, среднегорье. В России такого больше нет. В мире тоже не везде. А в Европе точно такого нет. Это всё можно совмещать. Здесь хорошая транспортная развязка. Рядом Башкирия. Златоуст — самый лучший.

Конечно, для того, чтобы оценить хороша ли трасса или нет, нужно по ней пробежать, «подохнуть», понять, как тяжело. Я считаю, что трасса в Златоусте намного превышает по гомологации и по перепаду высот трассу в Ханты-Мансийске. Она на несколько порядков лучше. Там больше равнинных участков, а у нас, всё-таки, горы! Горы, есть горы.

По миру трасса в Златоусте в любом случае первая. Из-за перепада высот, ребятам удобно тренироваться. Это место предполагает любые нагрузки: равнинные, горные. Если нужно среднегорье, поднимается на Уреньгу. Это недалеко. Его нужно нашим спортсменам использовать на полную катушку", — рассказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.