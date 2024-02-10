Ишмуратова — о российских биатлонистках: переживаю за всех и каждую в отдельности

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, присутствующая на Спартакиаде — 2024 в Златоусте (Челябинская область), рассказала, за кем из спортсменок она сейчас следит в женском биатлоне.

«Телевизор смотрю редко, но за соревнованиями стараюсь следить. Слежу за Катей Юрловой, которая возвращается, родив двух детей. Буду за неё здесь болеть. Вернулась Светлана Миронова. Знаю, что у неё были проблемы. Знаю, что такое вернуться для женщины. Переживаю за всех и каждую в отдельности», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Соревнования в Златоусте пройдут с 10 по 18 февраля.