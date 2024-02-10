Светлана Ишмуратова — о КМ: что смотреть на этих астматиков?!

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, находящаяся в Златоусте на Спартакиаде — 2024, высказалась о международных соревнованиях без участия российских спортсменов.

«Не слежу за Кубком мира. Что смотреть на этих астматиков?! Без наших спортсменов, честно говоря, следить за мировым биатлоном неинтересно. Как бы то ни было, наши всегда составляли конкуренцию. Они всегда врывались на пьедестал. Мировой спорт без России неинтересен.

Мне кажется, чем хуже условия для нашей страны, тем больше побед. А мы — нация победителей. Мы всех победим", — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.