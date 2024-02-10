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Мужчины. 10 км Спринт
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19:05 Мск
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Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть

Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть
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Сегодня, 10 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) пройдёт мужской спринт на 10 км. Начало гонки — в 19:05 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.
Спринт на 10 км, мужчины. Стартовый лист

1. Дмитрий Пидручный (Украина).
2. Томмазо Джакомель (Италия).
3. Отто Инвениус (Финляндия).
4. Йоханнес Кюн (Германия).
5. Австрия Симон Эдер (Австрия).
6. Владимир Илиев (Болгария).
7. Бенедикт Долль (Германия).
8. Йеспер Нелин (Швеция).
9. Кентен Фийон Майе (Франция).
10. Александр Мухин (Казахстан).
11. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
12. Адам Раннелс (Канада).
13. Витаутас Строля (Литва).
14. Тарьей Бё (Норвегия).
15. Яков Фак (Словения).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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