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Тренер женской сборной Франции: это мечта любого специалиста — иметь такую команду

Тренер женской сборной Франции: это мечта любого специалиста — иметь такую команду
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Главный тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде высказался о триумфе своих подопечных в спринте, проходившем вчера, 9 февраля, в рамках чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). В гонке первые четыре места заняли французские биатлонистки.

«Это невероятно, это мечта любого тренера — иметь такую команду. И суметь сделать такое на чемпионате мира — это потрясающе!» — приводит слова Бурде L’Équipe.

Второй тренер сборной, Жаль-Поль Жакино, также высказался об успешном выступлении француженок: «Сегодня у меня нет слов. Это невероятно. Мы понимали, что сможем это сделать, сможем того добиться. Но достичь этого в реальности — что-то особенное. Это волшебство. Не могу найти слова, чтобы описать этот вечер. Я очень горд. Спортсменки благодарят меня, но в этом нет необходимости. Мне достаточно их выступления».

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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