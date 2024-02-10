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«Либо вы громко говорите, либо много выигрываете». Йоханнес Бё — о словах Самуэльссона

«Либо вы громко говорите, либо много выигрываете». Йоханнес Бё — о словах Самуэльссона
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, отреагировал на слова шведа Себастиана Самуэльссона, заявившего, что скорость младшего Бё его не впечатляет и что он сам должен выиграть золото чемпионата мира — 2024, чтобы не отдать его норвежцам.

«Эти шведы… Тут возможно только одно из двух. Либо вы громко говорите, либо много выигрываете. Мы с Себбе немного разные, и каждый выбирает собственную тактику (улыбается)», — приводит слова Бё-младшего TV2.

Тарьей Бё также прокомментировал слова Самуэльссона: «Для Себбе большинство вещей даются относительно просто, однако его список заслуг всё ещё короток. Он человек чрезвычайно компетентный, поэтому может поставить вас на место, однако в последний раз это происходило довольно давно.

На чемпионате мира он, думаю, будет человеком, которого можно победить. Если он хочет дождаться короткой дистанции, это не считается. Ты должен выйти в коридор с запасом кислорода и мишенями, которые будут поражены».

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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