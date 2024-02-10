«Ух ты, как это вкусно!» Кристиансен — о первой личной бронзе ЧМ

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2022 года Ветле Шоста Кристиансен поделился эмоциями от завоевания своей первой личной награды чемпионата мира: сегодня, 10 февраля, спортсмен выиграл бронзу на мировом первенстве в Нове-Место (Чехия).

«Ух ты, как это вкусно! Первая личная бронзовая медаль ощущается как золотая. С учётом погодных условий и одной из самых сложных трасс, думаю, я заслужил стоять здесь с медалью», — приводит слова спортсмена VG.

Напомним, в гонке Ветле Шоста Кристиансен допустил один промах и на финише уступил 18,6 секунды победителю гонки норвежцу Стурле Холм Легрейду, а также проиграл 15,1 секунды ставшему вторым ещё одному своему соотечественнику, Йоханнесу Бё.

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