«Из-за уровня звука придётся брать беруши». Легрейд — о трудностях на чемпионате мира

Биатлонист сборной Норвегии, олимпийский чемпион, Стурла Холм Легрейд рассказал о творческих решениях, которые может применять, чтобы справиться с сильным шумом, из-за которого спортсмен не слышит подсказки тренеров на стадионе в Нове-Место (Чехия), где проходит чемпионат мира – 2024.

«К этому нужно быть немного подготовленным, чтобы не застрять. Раньше я пробовал беруши во время гонок, чтобы блокировать подобную ситуацию, но тогда мне было трудно услышать информацию от тренеров в динамике наушника. Сейчас я понял, что использовать динамики наушников невозможно из-за уровня звука здесь, поэтому теперь мне, возможно, придётся снова вытаскивать беруши», — приводит слова Легрейда NRK.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko

Отметим, что Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024. Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику 3,5 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один норвежец, чемпион Олимпиады-2022, Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лёжке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.