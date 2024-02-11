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«Из-за уровня звука придётся брать беруши». Легрейд — о трудностях на чемпионате мира

«Из-за уровня звука придётся брать беруши». Легрейд — о трудностях на чемпионате мира
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Биатлонист сборной Норвегии, олимпийский чемпион, Стурла Холм Легрейд рассказал о творческих решениях, которые может применять, чтобы справиться с сильным шумом, из-за которого спортсмен не слышит подсказки тренеров на стадионе в Нове-Место (Чехия), где проходит чемпионат мира – 2024.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:23.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+18.6

«К этому нужно быть немного подготовленным, чтобы не застрять. Раньше я пробовал беруши во время гонок, чтобы блокировать подобную ситуацию, но тогда мне было трудно услышать информацию от тренеров в динамике наушника. Сейчас я понял, что использовать динамики наушников невозможно из-за уровня звука здесь, поэтому теперь мне, возможно, придётся снова вытаскивать беруши», — приводит слова Легрейда NRK.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Отметим, что Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024. Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику 3,5 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один норвежец, чемпион Олимпиады-2022, Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лёжке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.

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