Тарьей Бё отреагировал на норвежский пьедестал почёта в спринте ЧМ-2024

Норвежский биатлонист и олимпийский чемпион 2010 года Тарьей Бё поздравил спортсменов из своей сборной команды с местами на пьедестале почёта после спринтерской дистанции на 10 км. Об этом Бё написал в своих социальных сетях.

«Государственный гимн для моих трёх одноклубников! Шестое место [у меня], так что я подпевал», — отметил биатлонист под своим постом.

Напомним, в Нове-Место (Чехия) с 7 по 18 февраля проходит чемпионат мира по биатлону. Сам Бё в составе сборной Норвегии стал вторым в эстафете. В спринте он занял шестое место, отстав от лидера Стурлы Легрейда на 37,5 секунды.

Сейчас Норвегия идёт на втором месте общего медального зачёта чемпионата мира. На первой строчке расположилась Франция.