Норвежские спортсмены считают, что Йоханнес Бё соврал об уровне подготовки на ЧМ-2024

Норвежские биатлонисты Ветле Кристиансен и Йоханнес Дале-Шевдал заявили, что спортсмен из их сборной не был искренен, когда говорил об уровне своей подготовки к чемпионату мира — 2024. По их словам, он приходит в форму только перед самими соревнованиями, поэтому на более ранних этапах подготовки не даёт хороших результатов.

«Никогда не слушайте, что он говорит. Йоханнесу Бё следует просто смягчить всё, что он делает, прежде чем это действительно будет иметь значение, но именно он делает это лучше всего перед чемпионатом и тогда, когда это важно» — приводит слова Кристиансена VG.

«Я думаю, что он в хорошей форме, так что для нас это может быть интересным чемпионатом», — приводит слова Дале-Шевдала VG.

Напомним, Йоханнес Бё стал вторым в индивидуальной спринтерской дистанции на 10 км, но после гонки оставался спокоен. По словам других биатлонистов, с ним всегда стоит быть начеку, потому что Бё быстро адаптируется и показывает лучший результат.

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