«Я понял, что просвет от Латыпова большой». Халили — о гонке преследования

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 12,5 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая сейчас проходит в Златоусте (Челябинская область). Карим Халили, представляющий Москву, занял второе место с отставанием в восемь секунд от лидера Эдуарда Латыпова.

«Нам с Кириллом Бажиным нужно было немного по-другому сработать на последнем круге, чтобы догонять Латыпова. Сначала нужно было мне попробовать. Я спросил у Кирилла, сможет ли он начать. Он захотел попробовать, вышел, но всё-таки «наелся». Ближе к концу длинного подъёма я понял, что просвет от Латыпова большой. Будем бороться только за второе место. Тогда я уже экономил силы.

Нельзя сказать, что Латыпов недосягаем. Мы сами даём ему шансы на рубеже. Ему хватило того преимущества, которое он получил ещё в спринте. С ним можно бороться», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.