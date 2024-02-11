Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
19:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Я понял, что просвет от Латыпова большой». Халили — о гонке преследования

«Я понял, что просвет от Латыпова большой». Халили — о гонке преследования
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 12,5 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая сейчас проходит в Златоусте (Челябинская область). Карим Халили, представляющий Москву, занял второе место с отставанием в восемь секунд от лидера Эдуарда Латыпова.

«Нам с Кириллом Бажиным нужно было немного по-другому сработать на последнем круге, чтобы догонять Латыпова. Сначала нужно было мне попробовать. Я спросил у Кирилла, сможет ли он начать. Он захотел попробовать, вышел, но всё-таки «наелся». Ближе к концу длинного подъёма я понял, что просвет от Латыпова большой. Будем бороться только за второе место. Тогда я уже экономил силы.

Нельзя сказать, что Латыпов недосягаем. Мы сами даём ему шансы на рубеже. Ему хватило того преимущества, которое он получил ещё в спринте. С ним можно бороться», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Материалы по теме
Эдуард Латыпов стал первым в гонке преследования Спартакиады сильнейших — 2024
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android