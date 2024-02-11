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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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«Сегодня удалось побороться хотя бы за цветы». Резцова — о результате гонки преследования

«Сегодня удалось побороться хотя бы за цветы». Резцова — о результате гонки преследования
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Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Представительница ХМАО-Югра Кристина Резцова финишировала с результатом 32.46,7, отстав от лидера на 40,3 секунды с одним промахом. Сама Резцова рада, что получилось допустить минимум ошибок в стрельбе.

«Я довольна своей сегодняшней стрельбой. Вчера мне стрельба „лёжа“ далась тяжело, начиная с пристрелки. Я никак не могла понять то, почему у меня настолько разная стрельба. Мы с тренером разговаривали и никак не могли найти причину. Но я всё проанализировала. Слава богу, сегодня как-никак удалось побороться хотя бы за цветы», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, первой стала российская биатлонистка Виктория Сливко.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Гонка преследования 10 км
11 февраля 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
32:06.4
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+24.8
3
Анастасия Гореева
Московская область
+36.0
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