«Сегодня удалось побороться хотя бы за цветы». Резцова — о результате гонки преследования

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Представительница ХМАО-Югра Кристина Резцова финишировала с результатом 32.46,7, отстав от лидера на 40,3 секунды с одним промахом. Сама Резцова рада, что получилось допустить минимум ошибок в стрельбе.
«Я довольна своей сегодняшней стрельбой. Вчера мне стрельба „лёжа“ далась тяжело, начиная с пристрелки. Я никак не могла понять то, почему у меня настолько разная стрельба. Мы с тренером разговаривали и никак не могли найти причину. Но я всё проанализировала. Слава богу, сегодня как-никак удалось побороться хотя бы за цветы», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, первой стала российская биатлонистка Виктория Сливко.
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