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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Казакевич: было 17 гонок без призовых мест, я стартовала 17-й, и всё получилось

Казакевич: было 17 гонок без призовых мест, я стартовала 17-й, и всё получилось
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о серебряной медали Спартакиады-2024 в гонке преследования.

«После завоёванной медали мне должно стать легче, потому что я никак не могла пробить стену. Понимала, что могу, но не получалось. На стрельбе попадаю стоя – не попадаю лёжа, или наоборот. Всегда были какие-то «но». Сегодня эти «но» растворились. Но я не ожидала, что попаду в тройку призёров, поскольку слишком большое отставание было от лидеров, полторы минуты для гонки преследования много. А вот у ребят ничего не поменялось – даже Смольскому, который всего один раз промазал, это не особо помогло. У девушек шансы были, и одним из таких я воспользовалась.

У меня было 17 гонок без призовых мест, и стартовала я под 17-м номером. Юлия Шеллер мне перед гонкой сказала, что всё получится, и всё получилось», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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