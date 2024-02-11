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Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько женская гонка преследования, где смотреть

Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько женская гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 11 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало гонки — в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки. Всего в гонке примут участие 60 биатлонисток.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.
Гонка преследования на 10 км, женщины. Стартовый лист

1. Жулия Симон (Франция).

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

3. Лу Жанмонно (Франция).

4. Софи Шово (Франция).

5. Байба Бендика (Латвия).

6. Франциска Пройс (Германия).

7. Лиза Витоцци (Италия).

8. Ханна Эберг (Швеция).

9. Эльвира Эберг (Швеция).

10. Доротея Вирер (Италия).

14. Юни Арнеклейв (Норвегия).

22. Ида Льен (Норвегия).

25. Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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