Кугаевский назвал задачу сборной Тюменской области на Спартакиаду

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский озвучил задачу команды региона на соревнования Спартакиады сильнейших — 2024, проходящие в Златоусте (Челябинская область).

«Основная задача в том, чтобы перестали болеть мужчины. Поймали вирус, к сожалению. Поварницын не может выйти на старт, один из лидеров. Остальные тоже ослаблены. Но ждём. Надеемся, что у нас мужики подтянутся к девчонкам.

Рассчитываем взять медали в эстафете Спартакиады. Зачем приезжать, если не рассчитывать на медали? Обязательно будем бороться», — сказал Кугаевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, выиграла гонку преследования на 10 км.