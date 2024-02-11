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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть

Чемпионат мира по биатлону — 2024: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 11 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало гонки — в 19:05 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки. Всего примут участие 60 биатлонистов.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место.
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Стартовый лист

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

2. Йоханнес Бё (Норвегия).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

4. Эрик Перро (Франция).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

6. Тарьей Бё (Норвегия).

7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

8. Кентен Фийон Майе (Франция).

9. Эмильен Жаклен (Франция).

10. Мартин Понсилуома (Швеция).

12. Андрей Расторгуев (Латвия).

13. Бенедикт Долль (Германия).

20. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

21. Дмитрий Пидручный (Украина).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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