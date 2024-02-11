Биатлонист Кристиансен поклонник «Ливерпуля», он подготовил план для встречи с Клоппом

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен является болельщиком «Ливерпуля» и мечтает встретиться с главным тренером любимой футбольной команды Юргеном Клоппом. Клопп, в свою очередь, любитель биатлона, и Кристиансен заявил, что уже придумал план, как пригласить его на одну из гонок.

«У нас вообще-то есть производитель экипировки, бывший спортивный менеджер которого родом из того же города, что и родители Клоппа. Он имеет возможность связаться с ними напрямую, ведь их родители отлично общаются. Я могу дать ему несколько билетов, которые он отдаст Клоппу», — приводит слова Кристиансена TV2.

Отметим, что пока Клопп тренирует «Ливерпуль», у него нет возможности посещать биатлон и другие виды спорта так часто, как хотелось бы. 26 января стало известно, что после этого сезона немец покинет пост главного тренера команды, тогда Кристиансен настроен увидеть его среди зрителей на биатлонной трибуне.