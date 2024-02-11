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Жулия Симон — первая в гонке преследования на ЧМ-2024. Виттоцци — вторая

Жулия Симон — первая в гонке преследования на ЧМ-2024. Виттоцци — вторая
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Завершилась гонка преследования среди женщин на 10 км в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия). Победу одержала Жулия Симон из Франции с результатом 29.54,8 и одним промахом.

Перед финишем Симон практически остановилась, чтобы поприветствовать весь персонал и тренерский штаб команды, потому что шла с большим отрывом и контролировала ситуацию.

Второе место у Лизы Виттоцци из Италии с отставанием 46,3 секунды и одной ошибкой на стрельбе. Замыкает тройку лидеров ещё одна француженка Жюстин Бреза-Буше с отставанием 49,3 секунды и четырьмя промахами. На четвёртом круге она уступала Софи Шово, однако смогла вырвать у соперницы бронзу.

Напомним, обе француженки являются одними из лидеров и стартовали под двумя первыми номерами, а Виттоцци стартовала седьмой. Для итальянской биатлонистки это первое серебро в рамках чемпионата мира — 2024.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
29:54.8
2
Лиза Виттоцци
Италия
46.3
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
49.3
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