Жулия Симон — первая в гонке преследования на ЧМ-2024. Виттоцци — вторая

Завершилась гонка преследования среди женщин на 10 км в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия). Победу одержала Жулия Симон из Франции с результатом 29.54,8 и одним промахом.
Перед финишем Симон практически остановилась, чтобы поприветствовать весь персонал и тренерский штаб команды, потому что шла с большим отрывом и контролировала ситуацию.
Второе место у Лизы Виттоцци из Италии с отставанием 46,3 секунды и одной ошибкой на стрельбе. Замыкает тройку лидеров ещё одна француженка Жюстин Бреза-Буше с отставанием 49,3 секунды и четырьмя промахами. На четвёртом круге она уступала Софи Шово, однако смогла вырвать у соперницы бронзу.
Напомним, обе француженки являются одними из лидеров и стартовали под двумя первыми номерами, а Виттоцци стартовала седьмой. Для итальянской биатлонистки это первое серебро в рамках чемпионата мира — 2024.
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