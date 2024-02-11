Жулия Симон стала 7-й биатлонисткой в ХХI веке, выигравшей на ЧМ связку спринт — пасьют

Сегодня, 11 февраля, французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте, выиграла гонку преследования на чемпионате мира — 2024. Спортсменка стала седьмой биатлонисткой в ХХI веке, выигравшей на чемпионате мира связку спринт — пасьют.
В пятницу, 9 февраля, Жулия Симон выиграла женский спринт, на финише на 4,9 секунды опередив свою соотечественницу Жюстин Бреза-Буше. В пасьюте победное преимущество француженки было больше: она опередила ставшую второй итальянку Лизу Виттоцци на 46,3 секунды.
Ранее только шесть спортсменок в ХХI веке смогли выиграть и спринт и гонку преследования на чемпионате мира. Такого достижения добивались норвежка Лив-Грете Пуаре (2004), немки Уши Дизль (2005), Магдалена Нойнер (2007) и Андреа Хенкель (2008), француженка Мари Дорен-Абер (2015) и норвежка Тириль Экхофф (2021).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.
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