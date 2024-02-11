«Мне немного противно». Фийон Майе — о восьмом месте в спринте на ЧМ-2024

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, высказался о своём выступлении в спринте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен в этой гонке финишировал восьмым, допустив один промах на стрельбе стоя и уступив победителю, норвежцу Стурле Холм Легрейду, 40,7 секунды.

«Я разочарован. Чего-то не хватает для того, чтобы что-то получить. Мне немного противно. Это была именно та гонка, где я хотел получить медаль, особенно золотую. Лучший спринт в моём сезоне. Но есть но.

Что остаётся положительным, так это преимущество, которое даёт мне хорошую возможность для продолжения: это моя местность. В пасьюте будет чем заняться. Я в 40 секундах от лидера. Нужно идти быстро. Если у меня будет хорошая гонка, как в Антхольце, с хорошими лыжами, то я могу победить. Однако я по-прежнему разочарован спринтом. В конце концов на чемпионатах мира мы помним только медали», — приводит слова Майе Biathlon Live.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.