Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
19:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Мне немного противно». Фийон Майе — о восьмом месте в спринте на ЧМ-2024

«Мне немного противно». Фийон Майе — о восьмом месте в спринте на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, высказался о своём выступлении в спринте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен в этой гонке финишировал восьмым, допустив один промах на стрельбе стоя и уступив победителю, норвежцу Стурле Холм Легрейду, 40,7 секунды.

«Я разочарован. Чего-то не хватает для того, чтобы что-то получить. Мне немного противно. Это была именно та гонка, где я хотел получить медаль, особенно золотую. Лучший спринт в моём сезоне. Но есть но.

Что остаётся положительным, так это преимущество, которое даёт мне хорошую возможность для продолжения: это моя местность. В пасьюте будет чем заняться. Я в 40 секундах от лидера. Нужно идти быстро. Если у меня будет хорошая гонка, как в Антхольце, с хорошими лыжами, то я могу победить. Однако я по-прежнему разочарован спринтом. В конце концов на чемпионатах мира мы помним только медали», — приводит слова Майе Biathlon Live.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
У Йоханнеса Бё — ни одной победы на ЧМ-2024. Неужели норвежец снова провалится? LIVE
Live
У Йоханнеса Бё — ни одной победы на ЧМ-2024. Неужели норвежец снова провалится? LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android