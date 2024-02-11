Тандреволд высказалась о провале в пасьюте на ЧМ-2024, где она заняла 34-е место

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, многократный победитель и призёр чемпионатов мира, высказалась о своём провале в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). В прошедшем сегодня, 11 февраля, пасьюте спортсменка заняла 34-е место, допустив шесть промахов на огневых рубежах и проиграв победительнице, француженке Жулии Симон, более четырёх с половиной минут.

«Легко оглядываться назад. Я хотела бежать — потому что это чемпионат мира и потому что я хотела пройти лучшую биатлонную гонку, но, к сожалению, не смогла. Это орех, который у меня не получилось расколоть.

Всегда тяжело, когда ты идёшь одна, помогает, когда есть кто-то, с кем можно идти в группе. Сейчас я плохо себя чувствую из-за плохих выступлений и проблем в команде, но таков биатлон. Здорово, когда всё работает, и тяжело, когда нет», — приводит слова Тандреволд VG.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.