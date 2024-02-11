«Сейчас я словно во сне». Симон — после второй подряд победы в личной гонке на ЧМ-2024

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсменка в этой гонке завоевала второе личное золото турнира подряд, а суммарно с эстафетой эта победа стала для француженки третьей на соревнованиях.

«Сейчас я словно нахожусь во сне. Это безумие. Перед гонкой, конечно, я была очень напряжена, как и всегда. Но сегодня всё было особенным: больше стресса, больше заряда. Это первый раз, когда я выиграла и спринт, и гонку преследования; я впервые стартовала первой в пасьюте. Это был огромный вызов, но я счастлива.

Просто старалась сосредоточиться на себе. Знаю, что Жюстин Бреза-Буше очень быстра ходом, знаю, что не так сильна в лыжах, как она, но я умею быстро стрелять. Я решила попробовать сконцентрироваться на лыжах, но не идти слишком быстро, потому что на последнем круге мне нужно больше энергии. Думаю, я провела одну из лучших гонок в своей жизни. Это сумасшествие — сделать такое на чемпионате мира.

Последняя стрельба? Хорошо, когда ты впереди на 40 секунд, но ты должен стрелять чисто. Не хотела допускать ошибок из-за потери сосредоточенности. Старалась оставаться сконцентрированной и стрелять не так быстро. Думаю, это была хорошая гонка!» — приводит слова Симон пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.