Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
19:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ида Льен: нет ни одного результата норвежки, которому мы могли бы быть рады

Ида Льен: нет ни одного результата норвежки, которому мы могли бы быть рады
Комментарии

Норвежская биатлонистка Ида Льен высказалась о выступлении своей команды в женской гонке преследования на чемпионате мира — 2024. В пасьюте Льен стала лучшей среди норвежских спортсменок, заняв 30-е место с шестью промахами и четырьмя минутами и пятью секундами отставания от выигравшей гонку француженки Жулии Симон.

«Сейчас мне просто хочется поехать в отель, совсем нет настроения для общения с журналистами. Это не весело. Нет ни одного результата норвежки, которому мы могли бы быть рады. У нас должен быть хотя бы кто-то там, наверху, но сейчас просто нужно всё изменить. Мы все хотим отомстить», — приводит слова Льен норвежское издание VG.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвегия выдала гонку, которой не было в истории. Йоханнес Бё — чемпион мира! LIVE
Live
Норвегия выдала гонку, которой не было в истории. Йоханнес Бё — чемпион мира! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android