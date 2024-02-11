Ида Льен: нет ни одного результата норвежки, которому мы могли бы быть рады

Норвежская биатлонистка Ида Льен высказалась о выступлении своей команды в женской гонке преследования на чемпионате мира — 2024. В пасьюте Льен стала лучшей среди норвежских спортсменок, заняв 30-е место с шестью промахами и четырьмя минутами и пятью секундами отставания от выигравшей гонку француженки Жулии Симон.

«Сейчас мне просто хочется поехать в отель, совсем нет настроения для общения с журналистами. Это не весело. Нет ни одного результата норвежки, которому мы могли бы быть рады. У нас должен быть хотя бы кто-то там, наверху, но сейчас просто нужно всё изменить. Мы все хотим отомстить», — приводит слова Льен норвежское издание VG.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.