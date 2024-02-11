Йоханнес Бё победил в пасьюте на ЧМ-2024, в топ-5 — только норвежцы

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, победил в пасьюте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен преодолел дистанцию с тремя ошибками на огневых рубежах.

Вторым в гонке стал ещё один норвежец — олимпийский чемпион и победитель спринта на ЧМ-2024 Стурла Холм Легрейд, который проиграл Бё-младшему 28,7 секунды. Биатлонист допустил два промаха на стартовой стрельбе. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии — Ветле Шоста Кристиансен, который ранее в спринте также финишировал с бронзой. Спортсмен уступил Йоханнесу Бё 38,5 секунды при трёх промахах.

Отметим, что четвёртое и пятое места в гонке также заняли норвежские биатлонисты — Йоханнес Дале-Шевдал (+54 секунды, три промаха) и Тарьей Бё (+1:20,9, четыре промаха).

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:36,9 (три промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 28,7 секунды (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +38,5 (3).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.