В мужском пасьюте впервые в истории ЧМ представители одной страны заняли 5 первых мест

Сегодня, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошла мужская гонка преследования. В ней было установлено уникальное достижение: впервые в истории чемпионатов мира представители одной страны заняли пять первых мест в одной гонке.

В топ-5 пасьюта вошли только норвежские биатлонисты. Первым стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, выигравший своё 18-е золото чемпионатов мира, вторым — шестикратный чемпион мира и чемпион Олимпиады Стурла Холм Легрейд, третьим — олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен. На четвёртом месте гонку закончил победитель этапов Кубка мира Йоханнес Дале-Шевдал, а пятым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.