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Тренер мужской сборной Норвегии объяснил триумф спортсменов на чемпионате мира — 2024

Тренер мужской сборной Норвегии объяснил триумф спортсменов на чемпионате мира — 2024
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе объяснил триумф спортсменов на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). В спринте и гонке преследования норвежцы заняли весь пьедестал почёта, при этом в пасьюте в топ-5 были только представители Норвегии.

«Мы работаем и тренируемся для этого. В командных видах спорта важна скамейка запасных, у нас же есть резерв, который подталкивает шестерых наших спортсменов выступать хорошо, чтобы избежать вылета в Кубок IBU.

Зрителям может быть скучно, но в этом году у нас не побеждает всё время один и тот же спортсмен. Это тоже интересно», — приводит слова Мазе издание Nordic Magazine.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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