Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на ЧМ, в котором норвежцы заняли все места в топ-5

Сегодня, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошла мужская гонка преследования. В ней победу одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, для которого это золото чемпионата мира стало 18-м в карьере.

В пасьюте все места в топ-5 заняли представители Норвегии. Вторым стал Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым к финишу пришёл Йоханнес Дале-Шевдал, а пятое место занял Тарьей Бё. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в гонке все первые пять мест заняли представители одной страны.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором триумфального выступления норвежцев в пасьюте на чемпионате мира.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.