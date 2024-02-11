Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на ЧМ, в котором норвежцы заняли все места в топ-5

Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на ЧМ, в котором норвежцы заняли все места в топ-5
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошла мужская гонка преследования. В ней победу одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, для которого это золото чемпионата мира стало 18-м в карьере.

В пасьюте все места в топ-5 заняли представители Норвегии. Вторым стал Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров Ветле Шоста Кристиансен. Четвёртым к финишу пришёл Йоханнес Дале-Шевдал, а пятое место занял Тарьей Бё. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в гонке все первые пять мест заняли представители одной страны.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором триумфального выступления норвежцев в пасьюте на чемпионате мира.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android