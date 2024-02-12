Легрейд — о серебре в пасьюте: я снова обрёл своё место второго номера

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд прокомментировал своё выступление в пасьюте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен завоевал серебро, а днём ранее золото в спринте.

«Сейчас всё нормализовалось, так что я снова обрёл своё место второго номера, но было забавно побыть первым на один день», – сказал Легрейд после гонки.

Напомним, норвежский биатлонист в сезоне-2023/2024 стартовал на хорошей ноте в Кубке мира. До пятого этапа в Рупольдинге (Германия) Легрейд часто занимал места в тройке лидеров, однако после этого у него начались проблемы со здоровьем. На шестом этапе Кубка мира в двух гонках норвежец занял 25-е и 18-е места, после чего снялся со старта, чтобы восстановиться полностью.