Тренер Норвегии — о провале на ЧМ в преследовании: вечером посмотрим на себя в зеркало

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер прокомментировал провальные результаты своих подопечных в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в чешском Нове-Место.

«Я спрошу девушек об этом. Мы долгое время хорошо работали, но сегодня нам не удалось закончить гонку. Они были немного пассивны и прибыли на финиш слишком поздно. Вечером мы проведём серьёзный разговор и посмотрим на себя в зеркало», — сказал Обереггер в эфире телеканала NRK.

11 февраля в гонке преследования на ЧМ-2024 женская сборная Норвегии показала свой худший результат за всю историю чемпионатов мира и Олимпийских игр. Лучшая из норвежек Ида Льен финишировала на 30-м месте, Юни Арнеклейв закончила гонку 31-й, на 34-й позиции оказалась Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен не смогла завершить гонку.