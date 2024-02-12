Жюстин Бреза-Буше: моим злейшим врагом в гонке преследования на ЧМ была я сама

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою бронзовую медаль на чемпионате мира — 2024 в гонке преследования. Победителем гонки стала француженка Жулия Симон, от которой Бреза-Буше отстала на 49,3 секунды с четырьмя промахами против одного, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, опередившая Жюстин на 3 секунды при одном промахе.
«Думаю, что первая часть гонки была идеальной, это была „красная дорожка“. А потом мне стало труднее стоять на ногах. Дисбаланс, проблемы с выпуском пуль. Я была готова к тому, что Жулия будет стрелять очень быстро, и это было нормально. Думаю, что моим злейшим врагом сегодня была я сама, и мне бы хотелось, чтобы борьба рука об руку длилась до конца, но я очень рада, что завоевала эту бронзовую медаль благодаря хорошему ходу лыж”, — приводит слова Бреза-Буше L'Equipe.
Ранее на на ЧМ-2024 в чешском Нове-Место Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в смешанной эстафете и серебряную в спринте.
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