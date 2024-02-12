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Жюстин Бреза-Буше: моим злейшим врагом в гонке преследования на ЧМ была я сама

Жюстин Бреза-Буше: моим злейшим врагом в гонке преследования на ЧМ была я сама
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою бронзовую медаль на чемпионате мира — 2024 в гонке преследования. Победителем гонки стала француженка Жулия Симон, от которой Бреза-Буше отстала на 49,3 секунды с четырьмя промахами против одного, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, опередившая Жюстин на 3 секунды при одном промахе.

«Думаю, что первая часть гонки была идеальной, это была „красная дорожка“. А потом мне стало труднее стоять на ногах. Дисбаланс, проблемы с выпуском пуль. Я была готова к тому, что Жулия будет стрелять очень быстро, и это было нормально. Думаю, что моим злейшим врагом сегодня была я сама, и мне бы хотелось, чтобы борьба рука об руку длилась до конца, но я очень рада, что завоевала эту бронзовую медаль благодаря хорошему ходу лыж”, — приводит слова Бреза-Буше L'Equipe.

Ранее на на ЧМ-2024 в чешском Нове-Место Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в смешанной эстафете и серебряную в спринте.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
29:54.8
2
Лиза Виттоцци
Италия
46.3
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
49.3
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