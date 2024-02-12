Понсилуома: был бы скандал, если бы норвежцы не заняли весь пьедестал в пасьюте на ЧМ

Чемпион мира 2021 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал результаты мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). В этой гонке первые пять мест заняли норвежские спортсмены, победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.

«Они всё-таки заняли весь пьедестал. Был бы скандал, если бы норвежцы этого не сделали, учитывая их выступления этой зимой», — приводит слова Понсилуомы VG.

Напомним, Понсилуома стал седьмым в гонке преследования. Следующая мужская гонка на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место состоится 14 февраля. Спортсмены выступят в индивидуальной гонке.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.