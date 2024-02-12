Шведа Нелина оштрафовали после столкновения в Жакленом в пасьюте на ЧМ-2024

Шведского биатлониста Йеспера Нелина оштрафовали за столкновение с французским спортсменом Эмильеном Жакленом во время гонки преследования на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

Инцидент произошёл, когда Жаклен выходил со штрафного круга. Биатлонисты столкнулись и оказались на снегу. Нелину добавили штрафную минуту, из-за чего он оказался на итоговом 41-м месте, финишировав 37-м.

«Я извинился и попытался объяснить Эмильену, что думал, что он идёт ещё на круг. Это выглядело так», — приводит слова Нелина SVT.

«Иногда такое случается. Нелин меня не заметил, мы столкнулись. Конечно, во время гонки это меня разозлило, но потом я успокоился. Всё в порядке», — отметил Жаклен.

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