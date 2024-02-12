СБР подтвердил перенос времени смешанной эстафеты в Златоусте

Союз биатлонистов России подтвердил изменение времени начала смешанной эстафеты, которая состоится в пятницу,16 февраля, в Златоусте в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Подтверждение опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

В связи с погодными условиями в Челябинской области гонка начнётся в 13:30 мск. Изначально планировалось дать старт эстафете на три часа раньше.

Напомним расписание оставшихся гонок соревнований по биатлону:

13 февраля

9:00 мск. Индивидуальная гонка, мужчины.

12:30 мск. Индивидуальная гонка, женщины.

16 февраля

13:30 мск. Смешанная эстафета.

17 февраля

9:00 мск. Эстафета, женщины.

12:45 мск. Масс-старт, мужчины.

18 февраля

9:30 мск. Масс-старт, женщины.

12:30 мск. Эстафета, мужчины.