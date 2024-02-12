СБР подтвердил перенос времени смешанной эстафеты в Златоусте

Союз биатлонистов России подтвердил изменение времени начала смешанной эстафеты, которая состоится в пятницу,16 февраля, в Златоусте в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Подтверждение опубликовано в официальном телеграм-канале организации.
В связи с погодными условиями в Челябинской области гонка начнётся в 13:30 мск. Изначально планировалось дать старт эстафете на три часа раньше.
Напомним расписание оставшихся гонок соревнований по биатлону:
13 февраля
9:00 мск. Индивидуальная гонка, мужчины.
12:30 мск. Индивидуальная гонка, женщины.
16 февраля
13:30 мск. Смешанная эстафета.
17 февраля
9:00 мск. Эстафета, женщины.
12:45 мск. Масс-старт, мужчины.
18 февраля
9:30 мск. Масс-старт, женщины.
12:30 мск. Эстафета, мужчины.