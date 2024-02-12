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Самуэльссон: быть на цветочной церемонии с пятью норвежцами — похоже на наказание

Самуэльссон: быть на цветочной церемонии с пятью норвежцами — похоже на наказание
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон вновь провокационно высказался в адрес сборной Норвегии.

Это произошло после мужского пасьюта на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место, где норвежцы заняли весь топ-5, а Самуэльссон финишировал шестым.

«Присутствовать на цветочной церемонии с пятью норвежцами и слушать их гимн – это слегка смахивает на наказание. Но я стараюсь не обращать на это внимания», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Также Самуэльссон ответил на претензию Тарьея Бё, которому не понравилось, что швед не стал снимать шапку во время исполнения гимна Норвегии.

«Я никогда не понимал эту штуку и никогда не снимал шапку во время исполнения шведского гимна. Я не хочу отморозить себе голову», — ответил Себастиан.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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