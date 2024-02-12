Дале: парадокс в том, что мы, норвежцы, в топ-5 на ЧМ, но половина сборной разочарована

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, 26-летний норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал после невероятного результата сборной Норвегии в пасьюте чемпионата мира – 2024 (в топ-5 гонки вошли только норвежцы) поделился эмоциями от пребывания в команде. Сам Дале в данном пасьюте финишировал четвёртым.

«Немного парадоксально, что мы попали в пятёрку лучших, но при этом половина из нас разочарована.

Это абсолютное безумие, абсолютное безумие. Можно сказать, что это наглядно демонстрирует наш уровень. Есть двое или трое из нас, кто немного разочарован, но я знаю, что есть много тех, кто хотел бы получить те позиции, которые мы получили. Так что это немного говорит об уровне, который мы имеем на текущий момент. Должен сказать, что в эти дни мы находимся на невероятном подъёме», — приводит слова Дале TV2.

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