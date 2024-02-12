Стрёмсхейм — о Йоханнесе Бё: он атакует там, где он силён, и доказывает, что он лучший

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал выступление пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Йоханнес атакует там, где он силён, и доказывает, что он лучший. Ничего не знаю о его планах. Много чего говорится, но все это ложь. Он много говорит о том, чего он не сделал, но он мало говорит о том, что он сделал. Обычно он хорошо подготовлен. Он показывает это здесь. Золото и два серебра сейчас, он чемпион», — приводит слова биатлониста норвежский TV2.

Кроме того, успех Бё оценил и восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

«Йоханнес знает, что у него есть стартовая скорость, которой нет ни у кого другого, и затем он разыгрывает свои лучшие карты. Он всё продумал до мелочей.

Он с умом готовится к гонкам, использует все возможности, которые ему предоставляются на протяжении всей дистанции. Он очень редко делает неправильный выбор. Сейчас он снова на высоте», — сказал Бьорндален.