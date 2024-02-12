Бьорндален восхитился выступлением Жулии Симон на чемпионате мира — 2024

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высоко оценил форму француженки Жулии Симон, которая выиграла уже две личные гонки (спринт и пасьют) на текущем чемпионате мира – 2024.

«То, что она делает на стрельбище, — один из лучших перформансов, которые когда-либо демонстрировала женщина. Есть биатлонистки, которые быстрее неё на трассе, но за винтовкой она просто великолепна. Я никогда не думал, что она выиграет спринт. Я не думал, что у неё есть необходимая скорость на трассе.

Перед стартом она находится в совершенно другом измерении. Она очень сосредоточена и взволнована, но в то же время спокойна. Кажется, она нашла правильный баланс», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

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